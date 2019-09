Sms-actie Mathis dicht aan gewenste bedrag: “Dachten dat na Pia iedereen het had gehad met sms’jes sturen” Antoon Verbeeck

23 september 2019

19u38 70 Heist-Op-Den-Berg De inzamelingsactie via sms voor kankerpatiëntje Mathis Geens uit Booischot (Heist-op-den-Berg) heeft zijn effect niet gemist. Ondanks een technische panne bij de operator, die nog steeds niet opgelost is, kwamen er al 60.000 sms’jes binnen. De ouders zijn nog zo’n 20.000 euro van de noodzakelijke 182.000 euro verwijderd. “Ik dacht dat iedereen na Pia het wel gehad had met sms’jes sturen. Dit is echt wonderbaarlijk”, aldus mama Annick.

In totaal hebben de ouders van Mathis, 17 maanden oud, 182.000 euro nodig voor een levensreddende immuuntherapie. Enkele weken geleden leek het een ‘mission impossible’ te zijn. Een actie via Facebook bracht, voorlopig toch, een aardige 25.000 euro op. Dit weekend gooiden ouders Glen Geens en Annick Tielemans het over een andere boog en traden ze met de opstart van een sms-actie in de voetsporen van de ouders van Pia. Resultaat tot nu toe: 60.000 sms’jes. “Ongelooflijk. We zijn echt overdonderd door het resultaat”, reageert mama Annick. “Ik dacht dat na Pia iedereen het wel een beetje gehad zou hebben met sms’jes voor een goed doel, maar niets is minder waar. Je hebt echt geen idee van hoe overweldigend dit is. Dit is echt wonderbaarlijk. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar.”

Nog 20 à 30.000 euro

Een sms met de vermelding ‘Mathis’ richting 6045 kost je 2 euro. Of die bijdrage ook effectief naar de ouders van Mathis gaat is nog niet duidelijk. “De vzw Belgisch Kinder Kanker Steunfonds heeft de actie mee opgezet en gaat vandaag of morgen contact opnemen met de provider. Krijgen we per sms 2 euro dan zitten we zo’n 20 à 30.000 euro van die 182.000 euro vandaag. Er is nog actie op Facebook, de scholen waar ik en Glen werken hebben ook een aantal acties op poten gezet en ook de meter en crèche van Mathis doen hun duit in het zakje. Ik dacht dat we zeker tot april volgend jaar zouden bezig zijn met het verzamelen van fondsen, maar deze sms-actie heeft alles een boost gegeven. Of we hiermee meeliften op het succes van Pia? Er zijn op sociale media personen die het woord ‘profiteren’ hebben laten vallen, maar hoe kan je in dit geval nu van profiteren spreken. De actie voor Pia was zo’n groot succes; dat kon voor ons evengoed een nadeel zijn. Gelukkig draait het anders uit.”

Technische panne

Hoewel er heel wat geld binnenkwam, kon de actie nog succesvoller zijn. Een technische panne stak vandaag stokken in de wielen. Heel wat sms’en kwamen niet aan. “Door technische problemen bij de operator is de sms-actie tijdelijk gepauzeerd. Sms’en is momenteel niet mogelijk. Zeer vervelend, maar dit ligt niet in onze handen. We proberen de mensen zo goed mogelijk in te lichten en vragen geduld”, zegt Patrick Hubeau van het Belgisch Kinder Kanker Steunfonds. Als blijkt dat de sms-actie meer geld opbrengt dan noodzakelijk, zullen de ouders van Mathis een bedrag overstorten naar andere goede doelen.