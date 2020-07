Slager Wim Suetens sluit na veertig jaar slagerij in Bergstraat: “90 procent van mijn klanten ken ik bij de voornaam” Met Slagerij Suetens verdwijnt de laatste slagerij in het centrum van Heist Antoon Verbeeck

02 juli 2020

17u13 3 Heist-Op-Den-Berg De Bergstraat verliest deze zondag een vaste waarde: Slagerij Suetens, de laatste slager van Heist-op-den-Berg. Veertig jaar lang voorzag zaakvoerder Wim Suetens (63 jaar) de Heistenaar van verse vleeslekkernijen, maar zijn pensioen roept. De slager zoekt nu naar een nieuwe bestemming voor de zaak, die vanaf volgende week definitief gesloten is.

“Kijk; deze bestelling heb ik nog te gaan.” Slager Wim toont een bestelling voor een vaste klant. Meestal bestelt de dame enkele worsten, maar het briefje staat nu vol met onder andere 30 chipolata’s, 20 kalfslapjes, 20 cordon bleus en 6 kilogram aan stoofvlees. “En zo zijn er nog een bestellingen. Er zijn een aantal klanten een voorraad aan het aanleggen, denk ik”, knipoogt Wim. In 1980 nam hij als 23 jarige een slagerij over in de Bergstraat, 8 jaar later verhuisde hij naar zijn huidige locatie in de winkelstraat. “In die tijd waren er een stuk of vier slagerijen in Heist-op-den-Berg, nu ben ik de laatste. Je hebt er wel nog in de deelgemeenten, maar het centrum telde de laatste jaren dus maar één slagerij. Tijden veranderen.”

Ambacht

“Ik kreeg de smaak te pakken toen ik in mijn jeugdjaren ging helpen in de slagerij van mijn broer. Ons vader was ook werkzaam in de vleessector. Het zat in de familie”, vertelt Wim, die oorspronkelijk uit Herentals komt. “Ik heb hier in Heist-op-den-Berg veertig jaar lang mijn job graag gedaan. Natuurlijk ga ik het missen, ook al was het hard labeur. Je bent zeven dagen op zeven in de weer en het zijn lange dagen. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk zelf te doen: de salades en een groot deel van de charcuterie maak ik zelf, ik zout mijn eigen spek, ik doe mijn eigen runderen naar het slachthuis,... het is een ambacht hé, één die de laatste jaren tot mijn grote spijt aan het verdwijnen is.”

Overnemer

Wim zoekt nu naar een nieuwe bestemming voor het handelspand. “Idealiter zou er hier een andere slager de zaak overnemen. De machines staan hier nu toch en ik ben bereid om de nieuwe zaakvoerder het eerste halfjaar op weg te zetten. Je zal hard moeten werken, maar je kan er wel goed de kost mee verdienen. De locatie is alvast perfect, op een boogscheut van de parking op het Cultuurplein. Het parkeerbeleid in Heist is ook ideaal voor een zaak als deze; een halfuurtje parkeren in de straat is voldoende om hier even binnen te springen. Aan klanten ook geen gebrek, want in die veertig jaar bouw je een groot klantenbestand uit. Van negentig procent van mijn klanten ken ik de voornaam. Dat kom je hier in de Bergstraat alleen maar in de cafés nog maar tegen. Maar het hoeft niet perse een slager te zijn hoor. Als er mensen geïnteresseerd zijn in het pand, mogen ze me altijd contacteren.”

Bedankt klant

“Wat ik ga doen met mijn pensioen? Ik maak wel eens graag een rit met de motor of fiets en heb ook mijn eigen koeien. Het is ook een beetje voor mijn gezondheid dat ik stop. Mijn knie wil niet altijd mee en heb drie stents in mijn hart. Als ik kon, had ik tot mijn 65ste gewerkt, maar het is wat het is. Er is geen één minuut geweest dat ik hier tegen mijn zin stond, maar er is een tijd voor alles. Ik mag tevreden terugblikken en wil al mijn klanten bedanken.” Wie interesse heeft in het pand van Slagerij Suetens kan Wim contacteren via wim@slagerijsuetens.be.