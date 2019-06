Skatepark aan Boonmarkt officieel geopend met skatesessies en frieten Antoon Verbeeck

21 juni 2019

19u13 0

Aan de Boonmarkt in Hallaar werd vandaag het skatepark officieel geopend. Niet toevallig werd 21 juni uitgekozen; de dag staat onder skaters bekend als ‘Go Skateboarding Day’. Tientallen skaters vonden hun weg naar het park en werden er getrakteerd op frieten. De buren van de Heistse Tennisclub schonken drankjes uit. “Het skatepark is al enkele maanden gebruiksklaar, maar slecht weer stak in december een stokje voor de officiële opening van het park. Nu de examens achter de rug zijn en de zomervakantie voor de boeg staat, leek het ons ideaal om de officiële opening vandaag te doen”, zegt schepen van Sport Eddy Gorris (N-VA). “Als je kijkt naar de aantrek van het park, niet alleen vandaag maar ook de laatste maanden, is het duidelijk dat we hier aan een behoefte voldoen. Het idee om ook in andere plaatsen in onze gemeente nieuwe skatefaciliteiten te plaatsen kwam al ter sprake, maar is nog niet concreet.” Het skatepark in Hallaar werd voor de opening nog uitgerust met een regelbord, gemaakt van skatedecks, en enkele zitbanken. Het park heeft een prijskaartje van 70.000 euro.