Sint-Lambertusinstituut doet deuren open voor deelnemers Heist Loopt Warm Antoon Verbeeck

17 oktober 2019

10u54 2 Heist-Op-Den-Berg Het parcours van wandel- en loopevenement Heist Loopt Warm loopt dit jaar door de schoolsite van het Sint-Lambertusinstituut aan het Kerkplein van Heist-op-den-Berg. Tijdens de derde editie van het evenement zal de organisatie de eigenaars van drie huizen met de mooiste verlichting en versieringen langs het parcours belonen.

Heist Loopt Warm vindt dit jaar plaats op donderdag 12 december. Honderden Heistenaren en streekgenoten trekken die dag de loop- of wandelschoenen aan voor een avondwandeling of loopje. Het bergbos werd dit jaar uit het parcours geschrapt, maar met de site van het Sint-Lambertusinstituut vond Actie Zorgenmens, de organisator van het event, een waardige vervanger. “Geen Bergbos dit jaar maar wel door de school Sint-Lambertus. We wandelen en lopen via de Voogdijstraat omhoog de school binnen, dan naar de speelplaats en zo verder om dan op het Kerkplein te komen. Van beneden naar boven dus. De school zet de poorten open en zal de klassen en speelplaats extra gezellig maken voor de deelnemers van Heist Loopt Warm. Het wordt het hoogtepunt van het parcours”, aldus Gert Vercammen.

“Bewoners die langs het parcours wonen, vragen we om hun huizen en tuinen te verlichten. Het zou leuk zijn moesten alle buurtbewoners een lichtje voor hun raam of een kerstboom in de tuin zetten. Dat zorgt voor extra sfeer en gezelligheid. De drie mooiste en warmste huizen tijdens Heist Loopt Warm verdienen dit jaar een cadeau en ontvangen van ons de titel van Warmste Huis van Heist.”