Sint brengt minipaardjes mee naar Bergstraat Antoon Verbeeck

24 november 2019

09u26 0

De Sint maakte dit weekend zijn opwachting in onze regio. Zo kwamen hij en zijn zwarte pieten aan met de trein in Booischot-Station en passeerde hij langs het Mechelse Speelgoedmuseum. Op zaterdag stond de Bergstraat in Heist-op-den-Berg, waar de goedheiligman werd ontvangen met een welkomsdans van Kick-iT-crew, op het programma en daar had hij naast zijn trouwe knechten ook minipaardjes bij. Ook in Bornem liet de Sint zich zien. Daar konden wachtende kinderen en ouders in de verschillende kamers van het Sinthuis terecht. Medewerkers van de bib lazen er verhaaltjes voor, kinderen konden er knutselen met de enthousiastelingen van de jeugddienst en de sportmonitoren leerden de kinderen multimoven. Er waren nergens stoute kinderen.