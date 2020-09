Sean De Bie haalt podium in

Ronde van Slowakije Erik Vandeweyer

17 september 2020

14u03 0 Heist-Op-Den-Berg De voorbije weken liet Sean De Bie al enkele keren zien dat hij herboren is. In de Druivenkoers werd hij mooi vijfde, in de Antwerp Port Epic strandde hij op een verdienstelijke zestiende plaats. In de Ronde van Slowakije slaagde de renner van Bingoal-Wallonie-Bruxelles er met verve in om het podium te halen in de eerste rit.

Tot zaterdag is Sean De Bie aan de slag in de Ronde van Slowakije. Hij vindt er een parcours terug dat past bij zijn mogelijkheden. “In de eerste etappe werd ik meteen derde na de Est Martin Laas en Shane Archibold. De winnaar is een jong talent uit Estland dat ingelijfd werd door Bora-Hansgrohe. Als referentie kan dat tellen. Het was een aankomst bergop. Als ik iets beter gepositioneerd zat, kon ik misschien nog iets dichter eindigen. Toch hoor je mij niet klagen. Ook de daaropvolgende tijdrit (26ste plaats, nvdr.) was best in orde.”

Brede basis

Voor Sean De Bie is dit succes een mooie opsteker. “In de Tour du Limousin ben ik ten val gekomen. De knie speelde de eerste dagen wat op, maar die problemen zijn intussen van de baan. Ook de rugperikelen zijn onder controle. De voorbije twee jaar heb ik me nooit beter gevoeld dan op dit moment. Ik kan terugvallen op een brede basis. Met de ploeg hebben we in de maanden mei en juni veel samen getraind. In juli volgde er dan een vijfdaagse stage om de puntjes op de i te zetten. Daardoor kan ik nu terugvallen op een brede basis.”

Stevig programma

De komende weken krijgt Sean De Bie een mooi programma voorgeschoteld. “Het worden zes gekke weken. Normaal gezien tref je in september in het peloton heel wat renners die vermoeid zijn en aan uitbollen denken. Nu zit iedereen fris. Het gevolg is dat iedereen nerveus aan de start staat, zoals dat het geval is in maart. Deze maand werk ik nog het Belgisch kampioenschap en de BinckBank Tour af. Nadien volgen de klassiekers die normaliter in het voorjaar worden gereden. Ik zal er enkele voor mijn rekening nemen, maar ik weet nu nog niet dewelke. Door de opeenvolging van koersen moet je erover waken dat je het lichaam niet overbelast. Rusten tussendoor is de boodschap.”