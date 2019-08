Scouts maken zich op voor 24ste editie van PaApelrock Antoon Verbeeck

28 augustus 2019

19u27 1 Heist-Op-Den-Berg De scouts van Pijpelheide (Booischot) zijn momenteel druk in de weer langs de Begijnendijkse Voetweg voor de opbouw van hun festival PaApelrock. Dit weekend passeren negen bands en twaalf dj’s de revue in de twee tenten op het festivalterrein.

Klinkende namen als Katastroof, Les Truttes en The Clement Peerens Explosition zijn op zaterdag de publiekstrekkers. “Ondertussen zitten we al aan onze 24ste editie”, weten organisatoren Jan Bruynseels en Maarten Claes. “Maar eigenlijk is al die tijd het concept onveranderd gebleven: een avond ambiance voor jong en oud. Wat niet wil zeggen dat het er rustig aan toe gaat. PaApelrock is altijd een stevig rockfestival geweest, waar dan ook het ruigere werk niet mag ontbreken. Dat wordt dit jaar onder andere verzekerd door Hangarhead en de tributebands The Unforgiven en Iese Daase. Voor The Unforgiven, een tributeband van Metallica, zal het één van hun laatste optredens in België zijn. De band stopt ermee na 20 jaar.”

Vrijdag starten de feestactiviteiten met de ondertussen bekende Polizei-fuif, waar Jebroer, Mandy en Kurkdroog voor de nodige ambiance zullen zorgen.