Schriekse zanger Bert Van Roosendael vindt inspiratie voor nieuwe single in kraancabine: “Als je kijkt naar een regenboog, besef je dat niet alles zwart of wit is” Antoon Verbeeck

04 mei 2020

De Schriekse zanger Bert Van Roosendael, alias Croom, haalde op de werkvloer inspiratie voor zijn nieuwste single 'Daglicht'. Bert verdient de kost als kraanoperator in de Antwerpse haven en kan elke dag genieten van het mooie uitzicht.

“Toen ik op 50 meter hoogte aan het werk was, ontstond het idee voor de nieuwe Croom-single ‘Daglicht’. Als je kijkt naar een regenboog, dan merk je dat het leven meer is dan zwart of wit. Er is altijd iemand die jou steunt, ook al besef je dat niet altijd”, vertelt Bert. “Niet alleen jongeren, ook ouderen hebben dezer dagen heel wat stress. Op sociale media laat iedereen zich van zijn beste kant zien. Alles lijkt wel perfect, waardoor er sommigen heel ongelukkig worden of we zelf gaan beginnen denken dat we wereldvreemd zijn. Ja, we spiegelen ons vaak te veel aan anderen. Met ‘Daglicht’ wil ik een positieve boodschap uitdragen en nodig ik mensen uit om uit de schaduw te treden. We leven maar één keer, dus moeten we er het allerbeste van maken. Ik zat in mijn kraan en toen ik ronddraaide flitste het verhaal van ‘Daglicht’ door m’n hoofd. Ik heb mijn vriend, co-schrijven en producer Jo Cassiers gebeld en de rest van het verhaal hoor je als je naar de single luistert, die perfect past in deze tijden van hoop.”

De nieuwe Croom-single ‘Daglicht’ is beschikbaar op alle digitale platformen en verscheen op het Buzzard-label.