Schriekse KWB schenkt paaseieren weg aan sociale kruidenier Antoon Verbeeck

10 april 2020

12u53 0

Door de corona virus heeft KWB Schriek zijn wandeling Toer van Heist moeten annuleren en bleef het met zo’n 100 kg aan paaseieren zitten. Het bestuur besloot daarom om de eieren weg te schenken aan de sociale kruidenier, die de eieren op hun beurt zullen verdelen aan hun klanten. “Met deze gift hopen we toch dat deze mensen nog een beetje in de paasstemming komen in deze moeilijke tijden. Voor de wandeling zoeken we ondertussen naar een nieuwe datum”, klinkt het.