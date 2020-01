Schriekse kleuters bakken cakejes en donuts voor hun mama’s en papa’s Antoon Verbeeck

30 januari 2020

Veertien kleuters van De Groeituin in Schriek (Heist-op-den-Berg) leerden de afgelopen dagen bij over de edele kunst van het bakken. Verschillende broden werden geproefd, uiteraard met choco, en er werd ook zelf brood gebakken. Deze voormiddag trokken de kleuters naar de kookklas van het Sint-Michielsinstituut, de secundaire school in Schriek, om sandwiches, brood, cake en donuts te maken. Kok Robby Vroemans kwam de kinderen mee begeleiden. “Hij gaat van de kleuters allemaal echte bakkers maken”, knipoogt juf Ann De Ruysscher. “De zelfgebakken en versierde gebakken mogen ze in een taartdoosje mee naar huis nemen om mama en papa te trakteren.”