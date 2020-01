Schriekse Driekoningen brengen activiteitenkalender rond van deur tot deur Antoon Verbeeck

Om de Schriekenaren optimaal te informeren over de vele activiteiten die weer op stapel staan in 2020, hebben de leden van het Uylecomité alle informatie van de Schriekse verenigingen verzameld en gebundeld in een kalender. Deze zondag brengen ze de kalender, waarvan er 2.500 stuks werden gedrukt, rond van deur tot deur in de Heistse deelgemeente. Uiteraard verkleed als koningen én met aangepast driekoningenlied. “De Schriekse verenigingen stellen zichzelf voor, en al hun openbare activiteiten staan mooi vermeld in de kalender. Een vrije gift is welkom om de drukkosten van de kalender te compenseren”, zegt Carl Verelst van het comité. Een van de vele blikvangers in de kalender is de nieuwe editie van de Uylefeesten, tijdens het weekend van 30, 31 mei en 1 juni. Waarvan de opbrengst naar de geplande renovatie van de parochiezaal gaat. “De parochiezaal is 45 jaar oud en heeft zijn beste tijd achter de rug. Het dak werd al onder handen genomen, maar er dienen nog een aantal werken te gebeuren. Zo is een uitbreiding van het gebouw noodzakelijk, gezien de overvolle agenda van de parochiezaal. De werken zouden in 2021 van start moeten gaan”, aldus Jelle Claes van de parochieraad. Wie op zondag mee wil helpen tijdens de verdeling van de kalender moet om 9.30 uur, in passend tenue, aan de parochiezaal zijn. Schriekenaren die na 5 januari nog geen kalender ontvangen hebben, kunnen een mailtje sturen naar uylefeesten.schriek@gmail.com voor een exemplaar.