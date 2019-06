Schrieks dorpsrestaurant serveert eerste maaltijden: “Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen” Antoon Verbeeck

20 juni 2019

17u49 11 Heist-Op-Den-Berg Het dorpsrestaurant ‘De Dorpskom’ in de Schriekse parochiezaal opende vandaag de deuren. Dit sociaal restaurant zal voortaan maandelijks geopend zijn en naast de hongerigen spijzen ook een ontmoetingsplaats vormen. Zo’n 120 aanwezigen genoten vandaag van een eerste maaltijd die werd aangeboden door het lokaal bestuur, vzw Den Draai, Platteland Plus, de seniorenraad en Sodexo.

Tomatensoep, gebraad met groenten en aardappelgratin, en als afsluiter chocomousse: dat stond vandaag op het menu van het nieuwe dorpsrestaurant. “De Dorpskom is een plaats waar alle Heistenaren welkom zijn om samen en tegen een budgetvriendelijke prijs een versbereide en gezonde maaltijd te nuttigen. De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert”, zegt schepen van Gelijke Kansen Kelly Van Tendeloo (PRO Heist). “De Dorpskom wil zo een laagdrempelige ontmoetingsplaats worden voor iedereen. Tegelijk wil het bezoekers ook sociale informatie bieden, en de toegang tot dienstverlening vergemakkelijken. Inwoners kunnen hier met vragen of hun problemen terecht. Door in te zetten op snellere toeleiding en doorverwijzing naar de gepaste teams van het lokale bestuur kan de afstand ten aanzien van dienst- en hulpverlening verkleind worden.”

Niet toevallig deed het restaurant haar deuren in Schriek open. “Door het ontoereikende aanbod aan openbaar vervoer ten zuiden van de N10, kunnen de inwoners van Schriek en omstreken moeilijker een beroep doen op de diensten van het lokale bestuur van Heist-op-den-Berg. In Wiekevorst en Hallaar is er al een gelijkaardig aanbod en we willen niet in rechtstreekse concurrentie gaan met organisaties met dezelfde doelstelling. Bovendien is er met een uitgeruste parochiezaal hier in Schriek de infrastructuur aanwezig om een dorpsrestaurant uit te bouwen. Het grote aantal aanwezigen vandaag is de verdienste van de lokale verenigingen, die zijn gaan babbelen over ons restaurant en de meerwaarde ervan. Bij een oproep naar vrijwilligers was er ook veel respons. In totaal worden er dertig vrijwilligers ingezet in een wisselsysteem.”

Met De Dorpskom wil het lokaal bestuur en haar partners ook het gemeenschapsgevoel en de verbondenheid tussen mensen stimuleren. De Schriekse vriendinnen Simonne Van Houtvinck en Christiane Moens namen aan één van de tafels plaats. “Onze echtgenoten zijn overleden en dan doet het eens deugd om met iemand af te spreken en bij te babbelen. Fijn dat we er niet al te ver voor moeten rijden en we gewoon in eigen dorp iets kunnen eten.” Ook OKRA Schriek was van de partij. “We hebben hier in het restaurant afgesproken om daarna op een fietstocht te vertrekken. Het sociale aspect van dit initiatief is niet onbelangrijk, aangezien er heel wat eenzame mensen zijn”, zeggen Rosa Ceulemans en Roger Van Berghen van OKRA.

Op termijn is het de bedoeling om in meerdere deelgemeenten een dorpsrestaurant te openen. Al wil het lokaal bestuur eerst het initiatief in Schriek alle tijd geven om te groeien. Inschrijven voor een plaats aan tafel kan aan het onthaal van het OCMW in de Stationsstraat 2, telefonisch (015/24.93.50), per mail (dorpskom@heist-op-den-berg.be) of tijdens een eerdere restaurantdag. Kinderen betalen vier euro voor een maaltijd, volwassenen tellen 8 euro neer. Houders van een vrijetijdskaart krijgen een fikse korting.