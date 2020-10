Schoonbroers op dievenpad moeten werkstraf uitvoeren Tim Van Der Zeypen

08 oktober 2020

16u00 0

Twee schoonbroers uit Tremelo hebben een werkstraf gekregen van zestig uur. Het duo werd schuldig bevonden deel te nemen aan een vereniging van misdadigers. Volgens het parket waren ze in september 2019 op dievenpad gegaan. Ze werden betrapt door de politie van Heist-op-den-Berg, kort nadat zij waren ingelicht over een woninginbraak. Een van de verdachten was in het bezit van een luchtdrukpistool, beiden hadden ook inbrekersmateriaal op zak. Het parket en de politie kon de schoonbroers niet linken aan een effectieve inbraak. “Maar ze waren wel degelijk op dievenpad”, besloot het parket. Het eiste een werkstraf. Het duo betwistte de feiten niet en was akkoord met een werkstraf. Ze hebben nu één jaar de tijd om die uit te voeren.