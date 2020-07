School De Hei in Pijpelheide maakt zich op voor verhuis naar nieuwbouw: “Hopelijk op 1 september lessen in nieuw gebouw” Antoon Verbeeck

08 juli 2020

18u45 2 Heist-Op-Den-Berg Bij gemeentelijke basisschool De Hei in Pijpelheide (Booischot) zijn ze zich aan het voorbereiden op de langverwachte verhuis naar de nieuwbouw langs de Schrieksesteenweg. De eerste bouwwerken op de schoolsite gingen al in het najaar van 2016 van start, maar liepen om verschillende redenen vertraging op. De directie hoopt dat de werken voor de start van het nieuwe schooljaar zijn afgerond.

In 2016 wou het gemeentebestuur het nog bij uitbreidingswerken houden in plaats van een nieuwbouw. Na onderzoek bleek echter dat het toenmalige voorgebouw, dat al vele jaren op de teller had staan, niet geschikt was om een extra verdieping te dragen. Op de koop toe kreeg de werf ook te kampen met waterschade. Exit renovatie, welkom nieuwbouw. Als alles volgens plan verloopt, gaan de deuren van het nieuwe schoolgebouw op 1 september open. “We kijken uit naar de verhuis en zijn al beginnen inpakken. Ondertussen hebben we al heel wat schoolmateriaal gestockeerd om later deze vakantie, rond 17 augustus, te verhuizen naar de nieuwbouw. We zouden dan ook kunnen starten met de inrichting”, vertelt directeur Rita Bogaerts. “Maar er moet nog wel wat gebeuren in de nieuwbouw. Zo moet momenteel de gietvloer nog drogen en is er onder andere ook nog wat werk aan de schrijnwerkerij.”

Speelplaats

In het nieuwe schoolgebouw is plaats voor zes klassen, een eetzaal, sanitair, een personeelslokaal, een bergruimte en een lokaal voor de directie en het secretariaat. “Op termijn zal ook de buitenschoolse kinderopvang naar het gebouw verhuizen. De containerklassen, die jarenlang hun dienst hebben bewezen en op onze speelplaats stonden, zijn op maandag weggehaald. We beschikken nu over een grotere speelplaats, maar ook daar wordt er de komende weken nog gewerkt. Ze wordt anders ingericht en in september verwachten we nog een luifel. Het einde van langdurige werken gaan meestal gepaard met een openingsfeestje, maar we zijn er nog niet uit wat we precies gaan doen in deze coronatijden. Misschien dat we rondleidingen gaan organiseren, maar er ligt nog niks vast. Onze belangrijkste bekommernis momenteel is dat de nieuwbouw op 1 september gebruiksklaar is.”