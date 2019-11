Schepen is duidelijk: “Er komt geen belastingverhoging in Heist” Antoon Verbeeck

14 november 2019

14u09 0 Heist-Op-Den-Berg Het schepencollege van Heist-op-den-Berg gaat geen belastingverhoging doorvoeren, dat werd dinsdagavond verkondigt tijdens de gemeenteraad.

Het was oppositielid Marcel Van Hoof (ETA+) die zicht tot de meerderheid richtte. “Ik word regelmatig aangesproken door burgers die ongerust zijn dat de gemeentekas leeg is. In de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen stond dat de belastingen niet verhogen een van de prioriteiten was. Waren dat campagnefabeltjes? Er moet toch ergens gesnoeid worden, want anders kan je de financiële toestand niet rechttrekken.” Financieel directeur en toekomstig burgemeester Jan Moons (N-VA) bedankte voor de bezorgdheid. “Ik kan daar alleen maar op antwoorden dat er geen belastingverhoging komt. Verdere details volgen bij de voorstelling van de meerjarenbegroting, in een van de komende weken. Een verhoging van de belastingen staat er niet in.”