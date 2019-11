De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Schenk jezelf een warme én duurzame kerst met de tips van interieurstyliste Clo Clo Aangeboden door De Kringwinkel Zuiderkempen

20 november 2019

10u00 0

Oh dennenboom, wat ben je soms een duur grapje. En toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Interieurstyliste Anne-Catherine van Clo Clo ging snuisteren in De Kringwinkel en vond er alles wat ze nodig had voor een mooie en unieke kerst. Een kerstboom voor amper vierentwintig euro? All I want for Christmas is you!

Tip 1: Kleur je kerst

Een sterk plan is het halve werk. Bepaal vooraf het kleurenpalet dat je wil gebruiken in je boom, op je tafel en in je decoratie. Pinterest kan helpen om de laatste kersttrends te spotten, maar pin je daar ook niet te hard op vast. Stap met een open mind De Kringwinkel binnen!

Anne-Catherine gaat voor een gouden kleurenpalet, “want dat past bij alles, net zoals wit. En goud past ook bij een modern interieur, waarin warme metallics als goud, koper en brons veel terugkomen.” Dankzij haar vooraf bepaalde kleurenpalet kan ze in de winkel in een oogopslag alle gouden items spotten en zo leuke spullen vinden.

Tip 2: Varieer en combineer

Nog een handige tip van Anne-Catherine: “Als je met één kleurenpalet werkt, breng dan variatie in de kerstballen. Ga op zoek naar glanzende én matte, grote én kleine, in verschillende gouden tinten. Kleine nuances in kleur en textuur zorgen voor een unieke boom. Net zoals een paar eyecatchers. Een kerstbal die op een kroontje lijkt, een aparte piek, kitschy extraatjes die voor een speelse touch en wat humor in de boom zorgen.”

Ook voor de feestdis kan je spelen met variatie. Niemand wil jaar na jaar aan dezelfde kersttafel zitten. Al doe je maar iets kleins dat een tikkeltje creatief is, zoals een stel potjes in keramiek als glazen gebruiken, zo dek je wel een tafel die mensen zich zullen herinneren.

Tip 3: Omarm de tijd van toen

“Ik spot nu veel keramiek met een seventies vibe en die fondueborden doen me aan Kerstmis bij m’n ouders denken en geven dus een heerlijk nostalgische touch aan de tafel. Het forse bistrobestek heeft dan weer bakken karakter. Een handige tip is om een item dat je spot, weg te nemen van de stapels serviezen om te zien wat het op z’n eentje uitstraalt en of het op je tafel past.”

Tip 4: Stappenplan voor een fonkelende kerstboom

Uitgewinkeld? Dan kan je, net als Anne-Catherine, met volgend stappenplan een wondermooie kerstboom samenstellen.

1. Begin met de lichtjes, wikkel ze mooi verspreid om de boom heen.

2. Decoreer de rest van de boom met slingers.

3. Hang de kerstballen op. Let erop dat soortgelijke ballen niet in elkaars buurt hangen. Voor een leuke touch kan je ze met verschillende materialen ophangen: metaaldraad, dunne linten, stukjes wol, gouden koordjes of wat jute.

4. Werk af met enkele eyecatchers. Je kan ook met een simpel lint strikjes maken aan enkele takken en kleine cadeautjes of kerstsnoep in de boom hangen.

Lees verder onder de foto.

Tip 5: Stappenplan voor de mooiste feestdis

1. Start met een neutraal tafellaken om alle aandacht op de tweedehandsvondsten te vestigen.

2. Zet het servies, de glazen en het bestek op tafel. Omdat het bistrobestek lekker volks is, mag het ook volks op de borden gelegd worden.

3. Leg wat kerstballen en sterrenlinten op tafel, zo vormt je tafel een mooi geheel met de boom.

4. Werk de tafel af met een grote tweedehands wijnkaraf die als vaas dient, een stel potjes voor theelichtjes en een donkerder keramieken bord om wat kerstballen en kaarsen tentoon te stellen.

Lees verder onder de foto.

Items in de kerstboom van Clo Clo*:

3 gouden slingers: 3 x € 0,75

85 ballen en ornamenten: 10 stuks voor € 22

slingers met kerstlampjes: 2 x € 2,50

1 gouden engel: € 1,50

= 24 euro

Items op de kersttafel van Clo Clo*:

4 fondueborden: 4 x € 0,25

4 x bistrobestek: 4 x € 1

4 koffiekopjes gebruikt als vaas: 4 x € 0,30

1 wijnkaraf: € 1,50

1 bruin serveerbord: € 0,50

4 potjes in keramiek gebruikt als bekertjes: 4 x € 0,25

4 wijnglazen: 4 x € 0,30

1 fondueset in keramiek: € 3

4 porseleinen ovenschaaltjes gebruikt als kaarshouder: 4 x € 0,25

1 tafellaken: € 3,50

= 20 euro

* Deze prijzen zijn indicatief en kunnen verschillen per Kringwinkel.

Zin in net zo’n goedkope, maar toch unieke kerst?

Volg dan Anne-Catherines goede voorbeeld en ga snuisteren in De Kringwinkels van Balen, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herselt, Kasterlee, Laakdal, Putte, Turnhout, Meer en Retie. Zij hebben momenteel een uitgebreid aanbod kerstspullen tegen lage prijzen.



Met dank aan Anne-Catherine Gerets (@Annecatherine_cloclo op Instagram) en haar productie-assistent Jolien Busselot.