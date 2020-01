Saxofonist Vincent Herring keert terug naar Hnita Jazz Club @ Bergola Antoon Verbeeck

29 januari 2020

16u09 0

Op algemeen verzoek keren Vincent Herring & Soul Chemistry terug naar de tijdelijke locatie van de Hnita Jazz Club in het bergbos. Herring, een van de meest energieke en opzwepende altsaxofonisten van deze planeet, speelden een van de allereerste optredens in Hnita Jazz Club @ Bergola begin 2019, en dat werd gesmaakt. Op 3 februari brengt hij de soulvolle en swingende band Soul Chemistry mee. Tickets kosten 16 euro. Hnitaleden betalen 14 euro en wie jonger is dan 26 jaar telt 12 euro neer. Reserveren via hnitajazzclub@outlook.com