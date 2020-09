Sasha Weemaes wint overtuigend de Heistse Pijl: “Bijna de perfecte sprint” Erik Vandeweyer

13 september 2020

Na een rit vol beweging meldde een uitgedund peloton zich in de laatste rechte lijn naar de finish toe in Heist-op-den-Berg. De 22-jarige Sasha Weemaes voelde bloed en kwam gepast uit het wiel. De Melselenaar hield stand tot de finish en boekte zijn tweede profzege voor Gerben Thijssen en Emiel Vermeulen.

Het scenario van de Heistse Pijl lijkt wel op voorhand uitgetekend. Een vroege vlucht probeert stand te houden. Soms lukte dat, soms net niet. Ook in deze jaargang werd de koers gemaakt door een vlucht van een twintigtal renners. In die kopgroep zaten nogal wat mooie namen. Sep Vanmarcke, Jellle Wallays en Tosh Van der Sande namen het initiatief. Laatstgenoemde verduidelijkt. “We konden tot vijftig seconden voorsprong vergaren, maar het peloton liet niet betijen. In de laatste tien kilometer kwamen de achtervolgers snel dichterbij.”

Sep Vanmarcke waagde nog even zijn kans op de Heistse Berg. “Ik probeerde nog even weg te geraken, maar ik kreeg geen vrijgeleide van de concurrentie.”

Late uitval

In de slotfase probeerde Jelle Wallays het nog even met een solo. De moedige aanvaller werd echter in de laatste rechte lijn bij de lurven gevat. “Ik had niets te verliezen tegen die snelle mannen. Ik moest met wind op kop echter opboksen tegen een hele bende en dat bleek onbegonnen werk te zijn.”

In de laatste kilometer kwam het tot een hergroepering in de frontlinie. Dat was vooral het werk geweest van de mannen van Sport Vlaanderen-Baloise. Het leverde hen geen windeieren op. Sasha Weemaes reed een heel zuivere sprint en kon niet meer gecounterd worden door zijn collega’s. Nadat hij eerder al in Ruddervoorde won, mocht de talentvolle sprinter van Sport Vlaanderen-Baloise nu ook de Heistse Pijl aan zijn palmares toevoegen. “Het was inderdaad bijna de perfecte sprint. Ik raakte niet ingesloten en werd schitterend naar voor gebracht door de ploegmakkers. Ik kon op het juiste moment uit het wiel komen en de klus helemaal afmaken. Deze overwinning is voor mij een geweldige opsteker, want net als iedereen heb ik er een hectische coronatijd opzitten.”