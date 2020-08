Sanne uit Booischot levert boxen met snacks aan huis: “Voor televisieavond of om samen te aperitieven” Antoon Verbeeck

17 augustus 2020

08u07 0 Heist-Op-Den-Berg Wie tijdens een televisieavond of een feestje, binnen de eigen bubbel, zin heeft in een snackje kan voortaan Sanne Goossens (31 jaar) uit Booischot inschakelen. Sanne biedt sinds deze maand onder de naam Happaz verschillende boxen aan met daarin een verzameling snacks.

“Het idee van boxen met snacks zat al een tijdje in mijn hoofd. Toen het bedrijf waar ik werkte diende af te slanken door de coronacrisis en ik zonder job viel, ben ik mijn idee gaan uitwerken”, vertelt Sanne, voedingsingenieur van opleiding. “Je kent het wel; je organiseert een feestje thuis en je weet niet hoeveel hapjes je in huis moet halen en wat de gasten precies willen. In mijn boxen vind je telkens een gevarieerd aanbod waarmee je zeker toekomt. Je krijgt de keuze uit verschillende formaten en de ene box is al wat zoeter of gezonder dan de andere.”

Van spelletjesavond tot vergadering

De boxen, met daarin ook enkele huisgemaakte hapjes en dips, zijn biologisch afbreekbaar en worden door Sanne aan huis geleverd. “Met Happaz richt ik me niet alleen op feestjes, maar ook op spelletjesavonden of feestdagen, zoals we deze maand moederdag hebben gehad. Bedrijven die hapjes zoeken voor een vergadering mogen ook aankloppen. Uiteraard is het een beetje een domper dat de bubbels recent werden verkleind, maar ook voor jouw gezin kan je uiteraard een box in huis halen om samen te aperitieven of voor een televisieavond. Maandelijks kom ik ook met enkele speciale acties op de proppen, zoals bijvoorbeeld een nacho-box.” Meer informatie over Happaz vind je via deze link.