Ruim 5.000 gezinnen deze ochtend zonder stroom Wannes Vansina

18 april 2020

11u08 1 Heist-Op-Den-Berg Heel wat huishoudens en bedrijven in de ruime regio rond Heist-op-den-Berg hebben zaterdagochtend kortstondig zonder stroom gezeten ten gevolge van een probleem in een transformatorstation.

De elektriciteit viel weg om 6.36 uur. “We hebben een onderbreking gehad in een transformatorstation in Heist-op-den-Berg, waar de hoogspanning binnenkomt om verder te worden verdeeld bij de gebruikers”, legt David Callens, woordvoerder van Fluvius, uit. “Technici van Elia kwamen ter plaatse en konden het probleem snel oplossen.”

Om 6.58 uur had iedereen terug stroom. Volgens Fluvius werden meer dan 5.000 gezinnen getroffen in Heist-op-den-Berg en de deelgemeenten, Berlaar en enkele straten van Koningshooikt, Beerzel en Putte.

Daarmee was het probleem niet helemaal van de baan. De brandweer moest uitrukken voor verschillende brandalarmen die afgingen. In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden zorgde een noodgenerator even voor rook, maar ook bleek vals alarm.