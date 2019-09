Rondleiding en demonstratie snoeien in Itegemse tuin Antoon Verbeeck

10 september 2019

Tuinhier Westerlo & Itegem organiseren op zaterdag 21 september een demonstratie snoeien van steenfruit en op zondag 29 september een rondleiding ecologisch tuinieren. Deze gratis activiteiten vinden plaats in de tuinen van Eddy Vets langs de Bevelsesteenweg. “Steenfruit snoeien vraagt een aparte aanpak. Alles omtrent verschillende soorten, aanplant, onderhoud en verzorging van deze fruitsoorten wordt in de praktijk met veel passie uiteengezet door pomoloog Eddy Vets. Er gaan twee praktische snoeilessen door, ééntje in de voormiddag om stipt 10 uur. Een volgende in de namiddag omstreeks 14 uur. Eddy geeft je een rondleiding en snoeidemonstratie in zijn boomgaard en alle nodige informatie. Op zondag gaan twee informatieve rondleidingen door, ééntje in de voormiddag om stipt 10 uur. Een volgende in de namiddag omstreeks 14 uur. Eddy geeft je een rondleiding in zijn moestuin, siertuin, fruittuin en boomgaard. Groenten, bloemen, fruit en kleinfruit komen er aan bod, net als de diverse technieken en werkzaamheden in de verschillende tuinen”, klinkt het.