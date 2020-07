Ribbelstroken Oude Liersebaan worden verwijderd na zoveelste val van fietser: “Mij zien ze er nooit meer. Het is er te gevaarlijk” Antoon Verbeeck

15u34 0 Heist-Op-Den-Berg De ribbelstroken langs de Oude Liersebaan in Heist-op-den-Berg worden na de zomer vervangen door betonstroken. Heel wat fietsers kwamen al ten val door de ribbels, die met de rijrichting mee werden aangelegd. Maria Buts uit Berlaar-Heikant is één van hen: “Mij gaan ze alleszins nooit meer in de Oude Liersebaan zien. Het is er te gevaarlijk.”

Maria viel begin maart toen ze met de fiets richting Heist-op-den-Berg reed. De tachtiger gleed uit over één van de verkeersremmers, week uit en belandde met haar fietswiel in de ribbels. Bijna drie maanden lag ze in het ziekenhuis van Lier. “Door corona werd mijn operatie telkens uitgesteld. Twee weken geleden kon ik dan toch een nieuwe knieprothese krijgen. Ondertussen gaat het iets beter met me, maar ik heb toch een schrik gepakt. Ik fiets altijd langs de Oude Liersebaan richting Heist, omdat er geen beter alternatief is. Een andere mogelijkheid is de N10, maar daar is het fietspad te smal. Het is nog niet duidelijk of ik ooit nog kan fietsen, maar mij gaan ze alleszins nooit meer in de Oude Liersebaan zien. Het is er te gevaarlijk. Mijn echtgenoot zal wel chauffeur spelen”, vertelt Maria.

Op de laatste gemeenteraad stonden de ribbels van de Oude Liersebaan op de agenda, op vraag van raadslid Marcel Van Hoof (ETA+). “Fietsers blijven met hun wielen in de ribbels steken. En het is niet dat deze problematiek nieuw is. Ik heb in het verleden al verschillende keren aangegeven dat er iets moet veranderen. Moeten er misschien nog meer mensen vallen? Ik hoop dat Maria het laatste slachtoffer is”, aldus Van Hoof.

Schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) gaf aan dat er wordt ingegrepen. “In oktober staat er een ingreep gepland. De ribbels worden verwijderd, waarna de stroken worden opgevuld met beton.” Een tijdelijke oplossing, volgens Van Hoof. “Langs de spoorweg is er nog een stuk dat perfect kan dienen als veilig alternatief en alleen nog maar verhard moet worden. Als men rekent op een snelle realisatie van een deftig fietspad langs de N10, dan is men aan het dromen. Dat dossier sleept al decennia aan en daar komt op korte termijn geen verandering in”, besluit Van Hoof.