Ribbelstroken Oude Liersebaan worden na zomer verwijderd: “Fietsers blijven met wielen in ribbels steken” Antoon Verbeeck

07 juli 2020

08u13 0

De ribbelstroken langs de Oude Liersebaan in Heist-op-den-Berg worden na de zomer vervangen door betonstroken. De ribbels, die met de rijrichting mee werden aangelegd, kregen in het verleden al kritiek te verwerken, zowel van gebruikers als de oppositie. Op de laatste gemeenteraad stonden ze opnieuw op de agenda. “Fietsers blijven met hun wielen in de ribbels steken. Onlangs heeft een vrouw nog twee weken in het ziekenhuis gelegen omdat ze zwaar ten val kwam in de straat. Moeten er nog meer slachtoffers vallen?”, sprak gemeenteraadslid Marcel Van Hoof van ETA+. Het lokaal bestuur gaf eerder al te kennen dat de ribbels dit jaar nog worden verwijderd. Schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) gaf aan dat er wordt ingegrepen. “In oktober staat er een ingreep gepland. De ribbels worden verwijderd, waarna de stroken worden opgevuld met beton”, aldus Geerts.