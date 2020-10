Reglement voor winterterrassen in Heist is klaar: “Rookverbod en doorzichtige tenten” Antoon Verbeeck

07 oktober 2020

15u11 0 Heist-Op-Den-Berg Het schepencollege van Heist-op-den-Berg heeft groen licht gegeven aan het reglement voor de winterterrassen. Horecazaken kunnen vanaf nu een aanvraag voor het plaatsen van een winterterras indienen. Daar zijn wel enkele regels aan verbonden.

Het reglement dat tijdens de collegezitting op dinsdag werd goedgekeurd geldt tot 15 maart 2021 en is enkel van toepassing op horecazaken in de gemeente. Later volgt er nog een reglement voor andere handelszaken, bijvoorbeeld bakkerijen, waarvan de klanten bij drukke momenten buiten in de rij moeten staan. “Het reglement van de winterterrassen is zowel voor horeca in het centrum van onze gemeente als in de deelgemeenten hetzelfde. Er zijn geen uitzonderingen. Iedereen zal zich aan dezelfde regels moeten houden”, zegt Patrick Feyaerts (Open Vld), schepen van Economie.

Regels

“Er mogen alleen doorzichtige terrastenten geplaatst worden, zodat je als voetganger bij het oversteken van de straat nog steeds het aankomend verkeer kan waarnemen. Houten kerststalachtige terrassen of metalen constructies zijn dus niet toegelaten. Er is een maximumhoogte van twee meter voor de tent, die windvast moet zijn, en het is verboden om op de winterterrassen te roken. Het winterterras is nu eenmaal een verlengstuk van de binnenactiviteit van hun zaak, waar er ook een rookverbod van kracht is. Er mogen nog wel steeds paletten staan, zoals er nu in de Bergstraat velen staan, maar ook daar hebben we enkele voorwaarden opgelegd. Zaakvoerders moeten ook in het bezit zijn van een attest voor hun verwarmingstoestellen.”