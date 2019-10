Reeks winterwandelingen gaat van start in Itegem Antoon Verbeeck

02 oktober 2019

16u33 0 Heist-Op-Den-Berg Kempens Karakter organiseert samen met elf gemeenten opnieuw een reeks winterwandelingen. Van oktober 2019 tot maart 2020 staan er tien wandelingen op het programma in Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.

De wandelreeks gaat van start in Itegem (Heist-op-den-Berg) met de proevertjestocht op vrijdag 1 november. KWB Itegem stippelde een parcours uit met onderweg drie stopplaatsen waar er proevertjes worden aangeboden. Je betaalt 2 euro voor de wandeling (kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee), 6 euro voor de extra proevertjes. Wil je enkel wandelen, dan hoef je niet in te schrijven. Wil je ook meesmullen van de proevertjes, dan moet je vooraf inschrijven bij Toerisme Heist-op-den-Berg. Een handige programmabrochure bundelt alle praktische gegevens van de wandelingen. Je haalt hem vanaf oktober gratis op bij het toeristisch infokantoor in je buurt, bij Kempens Karakter of op www.kempenskarakter.be.