Reeëndrieling heeft De Averegten als thuisstek Antoon Verbeeck

09 augustus 2019

15u55 0

Provinciaal groendomein De Averegten in

Hallaar heeft er enkele opvallende inwoners bij. In het bos huppelt

er namelijk een reeëndrieling rond, dat werd vastgesteld met één

van de wildcamera's. “Drielingen komen soms nog wel voor bij reeën,

maar enkel als de biotoop uitermate geschikt is. Welkom in De

Averegten kleine rakkers”, deelt De Averegten mee via haar sociale

media. In juli werd er in het bos ook al een reegeit met een tweeling

gespot.