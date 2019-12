Rechtbank veroordeelt Roemeen tot vijf jaar cel voor gauwdiefstallen TVDZM

09 december 2019

13u16 0 Heist-Op-Den-Berg De rechters in Mechelen hebben Jan S. en zijn ex-vrouw schuldig bevonden voor het plegen van verschillende gauwdiefstallen. S. kreeg een celstraf van vijf jaar, zijn ex werd veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden.

De diefstallen vonden volgens het parket plaats tussen januari en juli 2019. In totaal kon het gerecht hen linken aan vijftien diefstallen. “Die vonden onder meer plaats in Heist-op-den-Berg, Aarschot, Beringen en Diest”, klonk het.

In Heist-op-den-Berg kwam het ex-koppel duidelijk in beeld. Ze werden er gefilmd tijdens het bestelen van een 85-jarige vrouw. De twee werden toen opgepakt en aangehouden. De man zit tot op heden in de gevangenis, zijn ex-vriendin kreeg een enkelband.

De feiten werden door S. niet betwist. Hij gaf een deel van de diefstallen toe, maar voegde er meteen aan toe dat hij tijdens de andere diefstallen in Roemenië verbleef. Zijn ex-vrouw ontkende de diefstallen en beweerde op zitting vorige maand dat het niet zij is op de camerabeelden.

“Ik heb mijn ex-man al zeker tien jaar niet meer gezien”, klonk het toen. De rechtbank geloofde haar en haar voormalige man niet. Ze oordeelde dat beiden schuldig zijn alle diefstallen. Aan een van de slachtoffers werd een schadevergoeding toegekend van 700 euro.

Of er beroep wordt aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.