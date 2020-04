Radiotypetje Bart Peeters zorgt voor nieuwe kledinglijn: “In Frankrijk en Spanje lopen er nu uitgeweken Itegemenaren rond met een ‘Itegoemse Sloek’” Antoon Verbeeck

08 april 2020

18u40 0 Heist-Op-Den-Berg Steven De Keuster en Dieter Dresselaers van het Itegemse kledingmerk ‘2598' haalden voor hun nieuwste lijn van T-shirts, hoodies en sweaters inspiratie uit de Steven De Keuster en Dieter Dresselaers van het Itegemse kledingmerk ‘2598' haalden voor hun nieuwste lijn van T-shirts, hoodies en sweaters inspiratie uit de ‘Itegemse Coronakroniek’ van Bart Peeters en Hugo Matthysen op Radio 1. Een deel van de opbrengst van de verkochte kledingstukken gaat naar een goed doel.

In het humoristische radioprogramma kruipt Peeters in de huid van gewezen VRT-topman en bekende Itegemenaar Cas Goossens en kwam de term ‘Itegemse Sloek’, een fictief wondermiddel tegen het coronavirus, in de eerste aflevering ter sprake. “Bij het beluisteren van die eerste aflevering ging er zowel bij Dieter als bij mij een lampje branden: hier zit iets in. Ook via sociale media kregen we van verschillende dorpsgenoten de vraag om de ‘Itegoemse Sloek’ te vereeuwigen op kledij. Zo geschiedde. Dieter maakte een illustratie waarin de ‘Itegoemse Sloek’, een combinatie van Hasseltse graanjenever en water van de Nete hier in Itegem, werd verwerkt in de ‘o’ van ‘Sloek’, vertelt Steven.

Spanje en Frankrijk

Ondertussen werden er al 104 varianten verkocht. “We dachten dat dit kon uitgroeien als een lokaal fenomeen, maar niets is minder waar. Twintig procent van de reeds verkochte stukken bleven in Itegem, tachtig procent werden naar alle uithoeken van Vlaanderen of zelfs tot over de grenzen gestuurd. In Frankrijk en Spanje lopen er nu uitgeweken Itegemenaren rond met een ‘Itegoemse Sloek’. De eerste zes exemplaren hebben we opzij gehouden voor onszelf, mijn twee dochters en Bart Peeters en Hugo Matthysen. Zij vinden het een hele eer dat één van hun verzinsels als inspiratie diende voor een kledinglijn.”

‘Strekewijf’

Met de ‘Itegoemse Sloek’ zijn Steven en Dieter niet aan hun proefstuk toe. ‘2598', zo kent u meteen ook de vroegere postcode van de Heistse deelgemeente, zag dertien maanden geleden het levenslicht. “Mijn dochter voor een schooltaak drie dialectwoorden bespreken in de les. Dat zette me aan het denken. Wat als ik nu die typische woorden uit de streek combineer met een unieke tekening van Dieter? Dat kan een lokaal succes worden, was mijn redenering. Ondertussen hebben we T-shirts met daarop ‘strekewijf’, ‘fok dees’, ‘miëster, ‘luxvoituur’,.... de ideeën komen van overal. Elke kledinglijn heeft een unieke tekening en een lettertype dat door Dieter werd ontworpen. Stuk voor stuk zijn het draagbare kunstwerkjes.” Wie een ‘Itegoemse Sloek’ in huis wil halen, kan via de Facebookpagina van ‘2598' of info@2598.be een bestelling plaatsen. Voor een T-shirt tel je 29,90 euro neer. “Het is niet onze bedoeling om hier munt uit te slaan. Per T-shirt schenken we 5 euro aan het goede doel Noblito, een app tegen vereenzaming van senioren”, klinkt het.