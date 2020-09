Racistische horecaklant wil coronamaatregelen niet naleven en slaat ober Wannes Vansina

02 september 2020

17u43 0 Heist-Op-Den-Berg Zaterdag is een vechtpartij ontstaan op het terras van het bekende café Den Hosp in Heist-op-den-Berg. Een klant wilde de horecamaatregelen niet naleven en toen een ober hem daarop aansprak, maakte deze hem uit voor “bruine aap” en deelde hij een kopstoot uit.

Een ober sprak de klant aan om hem te vragen de coronamaatregelen te respecteren, maar dat aanvaardde deze niet. Er ontstond een woordenwisseling waarop de klant iets zou hebben geroepen in de trant van dat “bruine apen niet beslissen wat ik moet doen”.

Hij deelde verder een kopstoot en enkele elleboogstoten uit en sloeg vervolgens op de vlucht. De ober raakte lichtgewond. Uitbater David Geerts, niet aanwezig op het moment van de feiten, wil omwille van het gerechtelijk onderzoek weinig kwijt over de zaak.

“Wat ik wel wil zeggen, is dat ik het ten stelligste betreur dat mijn personeel wordt aangevallen omdat het zijn werk doet.” Ook de racistische uitspraken veroordeelt hij.

Onderzoeksrechter

Ver kwam de verdachte niet. De politie kon hem even later arresteren op een naburig terras. Het gaat om een 27-jarige man uit Putte. “Eerder die avond was de man reeds betrokken bij een schermutseling in restaurant ‘Oud Egypte’. Hij verliet er de zaak zonder te betalen.”

“De verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij schond zijn voorwaarden en werd aangehouden door de onderzoeksrechter”, laat de politie weten.