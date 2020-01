Raadslid Thomas Van Hoof (N-VA) vraagt om strenger te controleren op nieuwjaarsvuurwerk Antoon Verbeeck

15 januari 2020

Gemeenteraadslid van N-VA Thomas Van Hoof gaf tijdens de laatste raadszitting aan dat tijdens nieuwjaarsnacht op verschillende locaties de regels rond vuurwerk werden overtreden. In Heist-op-den-Berg was het alleen toegelaten om tussen middernacht en half één vuurpijlen af te schieten. “Het viel me op dat na half één er heel wat vuurwerk werd afgeschoten. Zelfs een dag later nog. We weten allemaal wat voor een impact dit heeft op de dieren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bleek nochtans dat je ook zonder luide knallen van een spektakel kan genieten. Ik vraag dan ook om in de toekomst strenger te controleren.” Burgervader Luc Vleugels (CD&V) was Van Hoof van antwoord. “De politie heeft een vijftal meldingen ontvangen van vuurwerk dat buiten de toegestane periode werd afgeschoten. Ik trap een open deur in wanneer ik zeg dat betrappen op heterdaad niet evident is. Heist telt heel wat straten en dorpskernen, en de politiecapaciteit is beperkt. De politie doet meer dan zijn best en doet nazicht op risicovolle locaties, maar de pakkans blijft hoe dan ook klein. Het volledig afschaffen van het nieuwjaarsvuurwerk is het overwegen waard.”