Raadkamer verlengt aanhouding van inbreker (19)

De politie van Heist-op-den-Berg werd begin deze week opgeroepen naar het Industriepark. De verantwoordelijke van De Neef Chemical Processing had kort daarvoor een inbreker op heterdaad betrapt. “Toen de verantwoordelijke de verdachte wilde aanspreken, dreigde die laatste met een vuurwapen en sloeg hij vervolgens op de vlucht”, zei politiewoordvoerster Kim Bastiaens toen. Na een klopjacht werd de tiener gearresteerd. Hij bleek geen onbekende te zijn voor het gerecht.

Eind mei, ruim twee weken voor deze feiten, werd hij door de rechtbank in Mechelen veroordeeld voor een reeks inbraken in het centrum van Heist-op-den-Berg. Hij viseerde toen een kinderdagverblijf, bezocht ongewenst het gemeentehuis, het OCMW en enkele woonzorgcentra. De jonge inbreker ontkende toen op één feit na alle feiten. “Die ene diefstal heb ik gepleegd omdat ik geld nodig had”, klonk het bij de behandeling van zijn proces. De rechter geloofde hem niet en achtte hem voor alle feiten schuldig.

Werkstraf

De tiener kreeg wel een unieke kans van de rechter. In plaats van hem naar de gevangenis te sturen, legde de rechter hem een werkstaf van 180 uren op. Maar nog voor hij deze kon uitvoeren, werd hij dus al opnieuw opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Vrijdag verscheen hij voor de raadkamer. Die besloot om de aanhouding van de tiener met één maand te verlengen. Of er in beroep zal worden gegaan, is nog niet duidelijk. Het onderzoek wordt verder gezet.