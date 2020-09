Quarantainebrieven in exporuimte Zwaneberg: “Postkaartjes als troostkaartjes” Antoon Verbeeck

28 september 2020

09u34 1 Heist-Op-Den-Berg In de exporuimte van Cultuurcentrum Zwaneberg kan je tot en met zondag 18 oktober de tentoonstelling ‘De tussenruimte’ van Charlotte Peys bezoeken. Zij schreef en tekende brieven tijdens de lockdown en verstuurde ze naar eender wie daar nood aan had.

In totaal verzond ze 100 kunstwerkjes naar vrienden en vreemden. Voor deze expo verzamelt ze alle brieven terug om te tonen aan het publiek. Haar sprokkelpost wordt aangevuld met werken van verschillende kunstenaars. Bezoekers vinden op de expo ook zeven verschillende postkaartjes. “Om het publiek te troosten delen we in deze expo postkaartjes uit. Postkaartjes als troostkaartjes. Want: kunst troost. Neem tijdens de expo een postkaartje, schrijf er een boodschap op naar een vriend of familie, steek je kaartje in onze expo-brievenbus en wij doen het gratis voor jou op de post”, klinkt het. De expo is dagelijks van 14 tot 17 uur vrij te bezoeken.