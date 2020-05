PVDA Heist beloont apothekers en treinconducteur voor inzet tijdens coronacrisis Antoon Verbeeck

06 mei 2020

PVDA Heist-op-den-Berg trok de straat op om verschillende werknemers die tijdens de coronacrisis het beste van zichzelf geven te bedanken met wat lekkers. Zo passeerden de Heistse PVDA-leden bij de Carrefour in de Bergstraat, apotheek Thewissen, het bus- en treinstation en de Lidl. De linkse partij wilt op die manier hun dank uitdrukken aan de vele werknemers die er blijven staan. “Onder hygiënisch strikte maatregelen, maakten verschillende leden brownies en cupcakes. Deze zijn we met de fiets gaan verdelen bij verschillende essentiële winkels” zegt Senne Heremans van PVDA Heist-op-den-Berg. “We hebben helaas niet alle Heistse helden kunnen bereiken, maar deze attentie geldt uiteraard voor iedereen die ervoor zorgt dat het land blijft draaien en wij rustig in lockdown kunnen zitten.”