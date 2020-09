Provincie wil winkels langs N10 in de hand houden: “Winkelvrije en winkelarme zones om N10 ademruimte te geven” Antoon Verbeeck

22 september 2020

16u25 0 Heist-Op-Den-Berg Met het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg’ wil de provincie Antwerpen winkelvrije en winkelarme zones langs gewestweg N10 aanduiden. Het plan, dat beperkingen zal opleggen voor de vestiging nieuwe handelszaken en uitbreiding van bestaande zaken, wordt volgende maand voorgesteld in de betrokken gemeenten Heist-op-den-Berg, Berlaar en Putte en de stad Lier.

“De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg. Die gewestweg heet op dit traject door Lier, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg, ook Aarschotsesteenweg, Aarschotsebaan en Liersesteenweg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer. Tegelijkertijd kwam er in de dorpskernen steeds meer leegstand. Om de N10 wat ademruimte te geven, duiden we met dit PRUP winkelvrije en winkelarme zones aan”, klinkt het bij de provincie.

Stijging commerciële panden

Uit een studie blijkt dat in de periode van 2008-2017 de winkelvloeroppervlakte op de N10 voor de gemeenten Lier, Berlaar, Putte en Heist-op-den-Berg met 16,7 procent gestegen is: van 52.912 m² in 2008 naar 61.683 m² in 20173 . Het aantal commerciële panden is er in dezelfde periode met 7,7 procent toegenomen. “In het kader van het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ hebben Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en Aarschot samen met de twee provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant een intergemeentelijke visie 2030 op de steenweg uitgewerkt met de intentie om een betere invulling en organisatie van detailhandel langs Vlaamse steenwegen te realiseren. Binnen deze visie wordt de N10 opgedeeld op basis van vier ontwikkelingsperspectieven voor detailhandel: winkelvrij, winkelarm, winkelrijk en clusters. Om de visie te realiseren wordt er aan de ene kant winkelarme en winkelvrije zones juridisch afgebakend om zo aan detailhandel een halt toe te roepen. Aan de andere kant wordt gewerkt aan de invulling van alternatieve locaties waar detailhandel gestimuleerd moet worden. Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied en daarmee ook de voorschriften om een omgevingsvergunning aan te vragen.”

Raadpleging

De eerste documenten om het PRUP op te starten zijn klaar: In de startnota staat wat de provincie met het PRUP wil bereiken, in de procesnota hoe het PRUP wordt opgemaakt. Voor de publieke raadpleging, die loopt van 14 september tot en met 12 november 2020, nodigt de provincie iedereen uit om zijn of haar mening te geven over die nota’s. Er vinden ook vier infomomenten plaats: vrijdag 2 oktober in het Liers Cultuurcentrum De Mol, woensdag 7 oktober in Gemeenschapscentrum Klein Boom te Putte, donderdag 8 oktober in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg en op donderdag 15 oktober in het Berlaarse vzw Parochiecentrum Berlaar-Heikant. Inschrijven voor het infomoment is verplicht en kan via deze link.