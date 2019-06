Provincie legt gecontroleerd overstromingsgebied aan langs Goorloop Antoon Verbeeck

28 juni 2019

12u42 0 Heist-Op-Den-Berg De Goorloop op de grens tussen Westerlo en Wiekevorst overstroomt regelmatig ter hoogte van de industriezone Heultje-Hulshout op het grondgebied van de gemeente Westerlo. Met de aanleg van een overstromingsgebied wil de provincie Antwerpen dit probleem nu aanpakken.

“Kantoren en fabrieksgebouwen in de industriezone dreigen er onder te lopen terwijl de akkerlanden aan de overzijde van de Goorloop op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg gespaard blijven van wateroverlast. Hydraulische studies tonen aan dat dit probleem opgelost kan worden door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Heist-op-den-Berg ter hoogte van de Fabriekstraat. Aquafin zal een nabijgelegen maar niet-werkend bufferbekken vergroten en aanpassen zodat dit mee kan ingeschakeld worden om het hemelwater afkomstig van het industriepark tijdelijk te bufferen zodat de Goorloop hierdoor minder belast wordt. Op dit ogenblik zorgen grote vijzels dat het hemelwater rechtstreeks in de Goorloop terecht komt waardoor de afvoer van de Goorloop sterk vergroot”, klinkt het bij de provincie.

Een afsprakenprotocol, gecoördineerd door de diensten van de gouverneur, tussen gemeenten, brandweerzones en provincie zorgt er nu reeds voor dat bij dreigende wateroverlast een wal wordt afgegraven langsheen de Fabriekstraat en het water in de lager gelegen akkers kan vloeien. “Dit is echter geen duurzame oplossing voor de benadeelde eigenaars omdat deze akkers na een overstroming een hele tijd niet meer bewerkt kunnen worden. Uit overleg met de betrokken eigenaars van deze akkers is gebleken dat één hen, de nv Magazijnen Hendrickx en Zonen, twee percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer twee hectare wil verkopen. Dit is samen met het door Aquafin te vergroten bufferbekken voldoende voor het bufferen van de Goorloop.”

Het team Vastgoed van de provincie voorziet een bedrag van 114.000 euro voor de aankoop van de percelen, die momenteel nog verpacht worden. “Het team Vastgoed is nog volop aan het onderhandelen, maar er kan niet langer gewacht worden met het voorleggen van de verkoopovereenkomst aan de provincieraad, aangezien dit binnen de 6 maanden na de ondertekening ervan, op 25 januari 2019, moet gebeuren. Het team Vastgoed stelt dan ook voor de aankoop goed te keuren onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een pachtverbrekingsovereenkomst óf van de beëindiging van de pacht middels een gerechtelijke procedure.”