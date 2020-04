Provincie gaat strijd aan met eikenprocessierups: “Natuurlijke vijanden van de rups inschakelen”



Antoon Verbeeck

03 april 2020

12u50 0 Heist-Op-Den-Berg 2019 werd een piekjaar voor de eikenprocessierupsen: 67 van de 77 gemeenten, steden en districten in onze provincie ondervonden grote hinder door de rupsen. Om een nieuwe piek het hoofd te bieden, breidt de provincie de ondersteuning voor gemeenten uit.

Er waren vorig jaar opvallend veel rupsen: 67 van de 77 gemeenten, steden en districten kreeg te maken met een hoge concentratie rupsen (meer dan 15 locaties met nesten). De rups sloeg vooral toe in Geel, Schilde, Zoersel en Laakdal. In de Mechelse regio bevinden zich nog enkele gemeenten die weinig hinder ondervinden. “Vorig jaar werd de overlast zo groot dat aannemers niet konden volgen en we ons genoodzaakt zagen om de civiele bescherming in te roepen”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur. “We houden de verspreiding waakzaam in het oog en coördineren de bestrijding voor gemeenten. Ondertussen bestuderen we alternatieve, biologische manieren van bestrijding waarbij we de natuurlijke vijanden van de rupsen inzetten.”

Vijanden

“De eikenprocessierups is een inheemse soort, het is dus zeker niet de bedoeling om de rups uit te roeien. We willen ze vooral beheersen op plaatsen waar ze overlast veroorzaakt voor burgers”, legt provinciaal expert Kathleen Verstraete uit. “Daarom starten we een proefproject om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in te schakelen. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups. Op verschillende testlocaties in Vlaanderen zal de omgeving aantrekkelijk gemaakt worden voor deze vijanden.”