Protest tegen zendmast aan de Averegten: “Zoiets hoort langs de autostrade, niet aan een bos” Antoon Verbeeck

17 augustus 2020

19u02 0 Heist-Op-Den-Berg "Zo'n gedrocht hoort hier niet thuis": Het protest tegen de komst van een zendmast in provinciaal groendomein de Averegten groeit met de dag. Tot 4 september loopt er een openbaar onderzoek voor de aanvraag van de mast, op vraag van providers Orange en Telenet. Een negental bezwaarschriften werden reeds ingediend. De gemeente moet nog een advies geven.

De 39 meter pyloon zou voor een beter signaal moeten zorgen in de omgeving, maar daar staan verschillende buren niet om te springen. “De manier waarop dit openbaar onderzoek loopt is slinks te noemen. In een vakantieperiode en net wanneer de schepen van milieu op vakantie is. Alleen de aangrenzende buren, een negental in totaal, werden in kennis gesteld. Het is opvallend dat de inwoners van de Boonmarkt niet werden geïnformeerd. Wie heeft er trouwens een betere verbinding in een bos nodig? Je zoekt het groen op voor de rust, niet om op de smartphone te zitten. Een zendmast in een bos is ook geen gezicht”, reageert een buurtbewoner, die anoniem wenst te blijven.

Samen met de Netevallei is dit één van de mooiste plekjes in onze gemeente. Blijkbaar gaat geld echt boven alles. Titte ‘den Grunen Hesteneir’

Woonzorgcentrum en speelplein

In de buurt klaagt men niet alleen over de plaatsing van de mast, op de grens van groen- en recreatiezone, maar ook om de stralen. “Men beweert dat de mast een ideale uitkijktoren is voor vogels, maar de stralen veroorzaken net oriëntatieproblemen bij trekvogels. In de buurt heb je ook een woonzorgcentrum en een speelpleinwerking. Denkt men ook aan de gezondheid van de bewoners en kinderen? Wij vrezen dat de zaak al afgerond is. Het advies van de gemeente moet nog volgen, maar het is niet in Heist waar men de knoop gaat doorhakken. Dat doet de provincie.” Ook Titte ‘den Grunen Hesteneir’ Van den Broeck is geen fan van een zendmast in de Averegten. “Dat hoort langs de autostrade of in het industriepark, niet hier. Samen met de Netevallei is dit één van de mooiste plekjes in onze gemeente. Blijkbaar gaat geld echt boven alles.”

Gemeente

Voor de opbouw van een zendmast klopten de twee providers eerst aan bij het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg. “Met het plan om een zendmast aan de Boonmarkt te realiseren. Dat hebben wij toen negatief geadviseerd. De bouw van zo’n mast is tegenstrijdig met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en bovendien vonden we de locatie, met een speelpleinwerking in de buurt, niet wenselijk. Daarna hebben de twee providers hun aandacht gericht op de Averegten”, reageert burgemeester van Heist-op-den-Berg Luc Vleugels (CD&V). “Bij de Averegten zien ze er geen graten in. Het openbaar onderzoek is nog aan de gang en zolang dat lopende is kan ik nog geen uitspraak doen over het advies dat wij als lokaal bestuur gaan geven.”