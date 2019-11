Procureur vordert vijf jaar tegen hardleerse zakkenroller Belga

07 november 2019

20u01 0 Heist-Op-Den-Berg Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een ex-koppel verschenen op beschuldiging van zakkenrollerij. De twee zouden een vijftiental feiten hebben gepleegd tussen januari en juli 2019. Het parket vraagt vijf jaar voor de man, die al eerder veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten, en 18 maanden voor zijn ex-echtgenote.

De twee Roemenen werden in juli 2019 gefilmd bij Bel&Bo in Heist-op-den-Berg, waar een 85-jarige vrouw slachtoffer werd van zakkenrollerij. Op de beelden is de daad zelf niet te zien maar is wel duidelijk dat ze de vrouw in het oog houden en volgen. De twee werden daarna herkend als daders van eerdere feiten en worden uiteindelijk gelinkt aan 15 diefstallen tussen januari en juli van dit jaar. Ze waren actief in Heist-op-den-Berg, Aarschot, Diest, Beringen, Tielt-Winge en Sint-Joris-Winge.

De gestolen portefeuilles werden telkens teruggevonden in dezelfde vuilnisbak in Sint-Joris-Winge, vaak gewikkeld in een papieren zak en telkens ontdaan van geld en bankkaarten. Met die bankkaarten haalden ze vaak nog geld af. Aan de bank werden de twee gefilmd door de bewakingscamera. De man geeft zijn betrokkenheid bij enkele feiten toe, maar zegt op het ogenblik van enkele andere feiten in Roemenië te zijn geweest.

Zijn ex-echtgenote ontkent elke betrokkenheid en beweert haar ex-man al tien jaar niet meer te hebben gezien. Zij zegt ook niet de vrouw op de beelden te zijn, maar denkt dat het om de nieuwe echtgenote van haar ex-man gaat. Het parket meent dat alles wél duidelijk is en vraagt een celstraf van vijf jaar voor de man, die niet aan zijn proefstuk toe is. Voor de ex-echtgenote wordt 18 maanden gevraagd. De twee kennen hun vonnis op 5 december.