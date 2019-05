Postbode slaat collega en riskeert nu zes maanden TVDZM

31 mei 2019

13u35 0 Heist-Op-Den-Berg Een 55-jarige postbode uit Hulshout heeft zich moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen. Een dag na kerstdag 2017 sloeg hij volgens het parket een collega. Die raakte daarbij gewond en was zelfs enkele weken werkonbekwaam.

“De slagen volgden na een discussie over de werkregeling en nadat beklaagde een ‘stom kieken’ werd genoemd door het slachtoffer”, vertelde de openbaar aanklaagster. Aan de zijde van de verdediging klonk een ander verhaal. Naar eigen zeggen probeerde de vijftiger de situatie enkel te ontmijnen nadat zijn collega dreigend voor hem kwam staan. “Ik heb hem geduwd, maar hij is achteruit gelopen en heeft zich vervolgens opzettelijke laten vallen”, zei de postbode. Die riskeert nu een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro. Gelet op zijn blanco strafblad, kon de aanklaagster zich vinden in een straf met uitstel. De verdediging vroeg dus de vrijspraak of enige mildheid. Een vonnis volgt op 26 juni.