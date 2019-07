Postbode krijgt tweede kans na vechtpartij op werk TVDZM

09 juli 2019

14u11 0

De rechter in Mechelen heeft een 55-jarige postbode uit Hulshout een tweede kans gekregen. De vijftiger moest zich vorige maand verantwoorden voor een vechtpartij op het werk. Een dag na kerstdag 2017 sloeg de man zijn collega. Die raakte daarbij enkele dagen werkonbekwaam. Volgens procureur des koning Lieselotte Claessens was de aanleiding voor de vechtpartij een discussie over de werkregeling en werd beklaagde door het latere slachtoffer ‘stom kieken’ genoemd. “Ik heb de situatie proberen te ontmijnen”, repliceerde de vijftiger die de vechtpartij niet ontkende, maar noemde het slechts een duw. “Omdat hij met zijn neus tegen mijn neus kwam staan. Hij is gewoon achteruitgelopen na die duw en heeft zich opzettelijk laten vallen.” De man werd uiteindelijk schuldig bevonden, maar kreeg voorlopig geen straf. Hij kwam er vanaf met een probatie-opschorting gedurende twee jaar.