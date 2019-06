Populaire braderijattractie verhuist naar plein aan berghelling Antoon Verbeeck

26 juni 2019

17u22 1 Heist-Op-Den-Berg Het plein onderaan de berg krijgt tijdens het braderijweekend een nieuwe attractie: de High Energy Booster. Deze kermisattractie van veertig meter hoog was jarenlang een vaste waarde op het Cultuurplein en verhuist dus dit jaar naar de andere kant van de braderij.

Menig Heistenaar kijkt uit naar vrijdag, wanneer de jaarlijkse braderij opnieuw op gang wordt getrokken. Drie dagen lang kan je in de Bergstraat, het commerciële hart van de gemeente, de eerste zomerkoopjes doen, een hapje eten en genieten van de kermissfeer. Aan de succesformule, die over gans het weekend tienduizenden bezoekers lokt, wordt niet geraakt. Al is er wel één opvallende nieuwigheid. Een van de populairste kermisattracties van de laatste jaren verhuist naar het plein aan het torengebouw, onderaan de berghelling. “De eigenaar van de High Energy Booster kwam vorig jaar met een nieuwe attractie naar het Cultuurplein en de High Energy Booster bleef op stal staan. Dit jaar neemt hij de twee attracties mee naar Heist-op-den-Berg. De High Energy Booster krijg een nieuwe plaats, namelijk het plein aan het torengebouw”, legt Carl De Bie van het Bergstraatcomité uit.

Deze attractie van veertig meter hoog slingert tot acht inzittenden de lucht in en haalt een maximumsnelheid van 100 kilometers per uur. “Tijdens de braderij staat het plein aan de berg bekend als een plaats waar je iets kan drinken in de verschillende café en kan gaan feesten. Al jaren zijn we iets aan het zoeken om het kermisgebeuren ook naar dit plein door te trekken”, zegt De Bie. “Nu er werken aan de gang zijn aan de aanliggende gemeentelijke academies doet er zich een unieke kans voor. Op het plein zijn een aantal obstakels, zoals zitbanken en paaltjes, verwijderd, waardoor er meer ruimte kwam voor een attractie. En ruimte is net hetgeen we nodig hebben voor de komst van de High Energy Booster. De attractie komt aan de containerklassen van de academies te staan, maar de toegang voor de hulpdiensten is nog wel steeds verzekerd. Ik ben er zeker van dat de attractie een serieuze meerwaarde zal zijn voor deze kant van de braderij. Inzittenden zullen een mooi uitzicht over de braderij in de Bergstraat krijgen.”

“We verwachten dat het vooral ‘s avonds, wanneer de temperaturen wat aangenamer worden, een drukke bedoening zal worden op de braderij. Warm weer is altijd mooi meegenomen, maar wij hopen vooral op een droog weekend”, knipoogt De Bie, die opnieuw een ‘uitverkochte’ Bergstraat kan aanbieden. “Opnieuw zijn het standhouders van alle soorten: zelfstandigen uit de buurt, verenigingen, winkels uit de Bergstraat,... Nieuwe standen dit jaar zijn die van de biervereniging Den Bierberg en die van de handboogclub Special Archery X-pression. Wederom kregen we heel wat aanvragen binnen en hebben we een 40-tal standen moeten weigeren wegens plaatsgebrek. Met 175 standen in de Bergstraat hebben we opnieuw onze maximumcapaciteit bereikt.”