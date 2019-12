Politiezones bundelen krachten en controleren vrachtwagens: “Zeven truckers waren niet in orde” TVDZM

07 december 2019

19u05 0 Heist-Op-Den-Berg De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft samen met de politie van Heist-op-den-Berg een verkeerscontrole gehouden. “Deze richtte zich voornamelijk op zwaar vervoer”, luidt het bij de politiezone Bodukap.

In totaal werden er 25 vrachtwagens gecontroleerd, zeven truckers bleken niet in orde te zijn. “Zo waren er drie chauffeurs niet in orde met hun rij- en rusttijden, was een trucker niet orde met zijn lading, werden er twee inbreuken vastgesteld in verband met de snelheidsplaat en reed een trucker met de gsm in het hand”, klinkt het nog bij de politie. Alle chauffeurs die niet in orde waren, kregen een proces-verbaal een moesten een boete betalen.