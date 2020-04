Politiezone Heist applaudisseert voor huisartsen en vrijwilligers van triagepunt Tim Van Der Zeypen

06 april 2020

16u25 0 Heist-Op-Den-Berg Na de politiezone’s van Na de politiezone’s van Mechelen-Willebroek en Lier , steunde ook de politiezone van Heist-op-den-Berg maandagnamiddag hun helden van de zorg. Met zo’n dertigtal medewerkers van de politiezone werd er naar het triagepunt in Booischot gereden.

In het triagepunt van Booischot zetten zo’n 130 huisartsen uit de ruime regio van Heist-op-den-Berg zich sinds 20 maart in om patiënten, die het coronavirus hebben opgelopen, verder te onderzoeken. “Ook voor hen is dit een uitzonderlijke situatie”, zegt politiewoordvoerster Kim Bastiaens. “Om onze appreciatie te tonen en te laten zien dat ook zij goed bezig zijn, wilden ook wij hulde brengen en hen met een luid applaus een hart onder riem te steken.”

Onder de politiemedewerkers waren vanmiddag niet enkel politie-inspecteurs en rechercheurs van de politiezone aanwezig maar ook logistieke medewerkers en maatschappelijk assistenten. Het applaus werd naar verluidt warm onthaald. “Verschillende medewerkers van het triagepunt waren ontroerd en aangedaan. Ook het wederzijdse respect van hun naar ons toe, raakte ons diep”, besluit de politiewoordvoerster. “Uiteindelijk staan we samen in de frontlinie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.