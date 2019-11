Politiek debat in café De Oude Zwaan Antoon Verbeeck

22 november 2019

In Café De Oude Zwaan kan je op woensdag 27 november een politiek debat bijwonen. Alle politieke partijen van Heist-op-den-Berg ontvingen een uitnodiging om mee aan tafel te schuiven en het hebben over zaken als financiën, mobiliteit, markten en armoede. Initiatiefnemer is gemeenteraadslid van ETA+ Marcel Van Hoof, die in het verleden met de politieke strekking Groot Heist Anders debatten organiseerde. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in De Oude Zwaan, Bergstraat 35.