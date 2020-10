Politie zoekt én vindt drugs tijdens grootschalige gerechtelijke controle-actie Tim Van Der Zeypen

03 oktober 2020

13u00 0 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft bij een grootschalige gerechtelijke controle-actie verschillende voertuigen gecontroleerd. De actie was gericht naar verdachte voertuigen en personen. Er werden ook drugshonden ingezet. Die troffen bij vijf personen drugs aan.

De controleactie startte vrijdagnamiddag omstreeks 15.00 uur. “Er werden in totaal 24 politiemensen ingezet”, zegt Kim Bastiaens van de politiezone Heist. “Tijdens de actie kregen we ondersteuning van de federale politie, de dienst hondensteun en motoragenten van onze collega’s uit politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.).”

Tijdens de actie, die tot vrijdagavond duurde, werden willekeurige en verdachte voertuigen uit het verkeer gehaald. Alle chauffeurs moesten een ademtest afleggen en vervolgens werden de boorddocumenten van het voertuig uitvoerig gecontroleerd. Bij vermoedens van druggebruik moesten de chauffeurs ook nog een drugstest afleggen en werd indien nodig hun voertuig gecontroleerd door de drugshonden.

Cannabis, hasj en speed

In totaal controleerde de politie 63 voertuig en 98 personen. Vijf personen waren in het bezit van drugs. “Bij drie personen werd cannabis aangetroffen. Eén van hen had zeventig gram op zak”, legt woordvoerster Bastiaens uit. “Verder werd er nog bij speed en hasj gevonden.” De drugs werd telkens in beslag genomen en de betrokkenen kregen een proces-verbaal mee naar huis.

De politie stond vrijdag onder meer opgesteld aan het rondpunt van voormalige dancing Fabiola, maar verplaatste zich regelmatig. Er werd vrijdag dus op verschillende locaties gecontroleerd. Tijdens één van die controles sloeg een autobestuurder op de vlucht. “Die vlucht werd al snel in de kiem gesmoord. De chauffeur werd meegenomen naar het politiekantoor", aldus Bastiaens. Waarom de chauffeur vluchtte, is nog niet bekend.

Wapens

Verder schreef de politie ook nog twee processen-verbaal uit. Zo werd er één PV opgesteld voor een persoon die in het bezit was van een verboden wapen en kreeg een andere persoon nog een PV voor verboden wapendracht. Er werden tot slot ook nog twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. “Eén chauffeur omwille van onverantwoord rijgedrag en een chauffeur had teveel gedronken”, verduidelijkt Bastiaens.

De controle-actie kaderde binnen het zonaal verkeersveiligheidsplan van de politie.