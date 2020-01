Politie vat Irakese inbreker (19): “Hij kan gelinkt worden aan acht inbraken en zes pogingen” TVDZM

14 januari 2020

17u00 0 Heist-Op-Den-Berg De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vandaag e en negentienjarige Irakees aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Hij kan gelinkt worden aan veertien inbraken of een poging daartoe in Heist-op-den-Berg.

Alle veertien feiten pleegde de tiener in een periode van ruim tweeënhalve maand en tussen oktober 2019 en begin januari 2020. Vaak viseerde hij ook dezelfde instellingen. “Zo ging hij acht keer langs in het gemeentehuis, maar brak hij ook in bij het OCMW, een woonzorgcentrum, een broodjeszaak en in twee kinderdagverblijven”, vertelt Kim Bastiaens van de politiezone Heist-op-den-Berg.

Huiszoeking

Naar verluidt zou het gaan om acht effectieve inbraken en zes pogingen daartoe. Hij kwam recent in het vizier van de politie. “Dankzij het doorgedreven onderzoek van onze recherche”, gaat politiewoordvoerster Bastiaens verder. De jongeman werd inmiddels gearresteerd en op zijn adres in Heist-op-den-Berg werd een huiszoeking uitgevoerd. “Hierbij werden verschillende zaken aangetroffen die gelinkt konden worden aan de diefstallen”, besluit Bastiaens.

Raadkamer

Vandaag werd de jonge Irakees dan voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid. Die besloot om de tiener na verhoor in verdenking te stellen en aan te houden. Daarna werd de jonge inbreker overgebracht naar zijn cel in de gevangenis. Vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen.