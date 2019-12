Politie onderzoekt verdachte branden TVDZM

08u00 0 Heist-Op-Den-Berg In de Schransstraat in Itegem (Heist-op-den-Berg) is de politie een onderzoek gestart naar enkele verdachte branden, nadat er een hok met opgestapeld brandhout in vlammen opging. Niemand raakte gewond.

De brand vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag en vernielde zowel het hok als het brandhout. Omdat er geen elektriciteit in de buurt is, werd er meteen vanuit gegaan dat het om een verdachte brand ging. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en voorkwam dat het vuur kon overslaan naar de woning.

Nadien stelde de politie een perimeter in. Zowel het labo van de politie als een branddeskundige kwamen ter plaatse. Momenteel is de oorzaak nog niet bekend maar het parket bevestigt wel dat het een onderzoek heeft opgestart. Arrestaties gebeuren er nog niet. Ook over een motief is nog niets bekend.

Naar verluidt vatte eind november ook al een palet met reclamefolders vuur. Ook toen waren er vermoedens van brandstichting.