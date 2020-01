Politie onderzoekt reeks inbraken in woonwijk en roept op tot waakzaamheid Tim Van der Zeypen

28 januari 2020

15u30 2 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg is een onderzoek opgestart naar een reeks woninginbraken. Die dateren al van eind vorige week. Toen werd ingebroken in zes woningen. In een zevende huis was er een poging tot inbraak.

Op donderdag 23 januari kwamen bij de politie verschillende meldingen binnen van enkel inbraken in de Rashoevewijk. Zo werd er onder meer ingebroken in een woning in de Essestraat en langs de Halfbunderstraat.

“In totaal ging het om zes nbraken en één poging”, zegt Kim Bastiaens van de politiezone Heist-op-den-Berg. De daders gebruikten ook telkens dezelfde modus operandi om in te breken. Zo werd er volgens de politie ofwel ingebroken via de achterkant van de woning en werd er het slot van de achterdeur geforceerd ofwel werd er een raam ingeslagen of geforceerd.

Lopend onderzoek

Na de inbraken kwam het labo van de politie langs voor het nodige sporenonderzoek. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. Het onderzoek wordt volop voortgezet.

De politiezone roept de inwoners van de Rashoevewijk op om extra waakzaam te zijn. “Verdachte zaken mogen ook meteen worden gemeld”, zegt Bastiaens nog. “Dit kan onder meer via het telefoonnummer 015/25.09.97.”

Advies over het beveiligen van je huis is aan te vragen via de website, telefonisch of tijdens een bezoek aan het politiekantoor. Meer info hierover is terug te vinden op de website van de lokale politiezone.