Politie onderzoekt mislukte plofkraak op Argenta-bankkantoor Tim Van der Zeypen

24 januari 2020

14u35 0 Heist-Op-Den-Berg In het centrum van Itegem, recht onder de kerktoren, hebben dieven vannacht vermoedelijk geprobeerd om een plofkraak te plegen op een Argenta-bankkantoor. De betaalautomaat raakte beschadigd maar er zou geen geld zijn gestolen. De politie is een onderzoek opgestart.

De mislukte plofkraak van het Argentafiliaal langs de Schoolstraat werd pas vrijdagochtend opgemerkt. Het was een passant die geld ging afhalen dat alarm sloeg. Meteen werd de politie van Heist-op-den-Berg erbij gehaald. Er werd een perimeter ingesteld en de nodige vaststellingen werden gemaakt.

Hierbij werd onder meer een geboord gat aangetroffen aan de automaat. Vermoedelijk gaat het om enkele voorbereidende werken van een plofkraak maar werden de daders allicht tijdig opgemerkt door buurtbewoners of voorbijgangers. Waarop ze op de vlucht sloegen.

“Geen buit”

Naar verluidt werd er geen geldsom buit gemaakt. “De kluis werd niet geopend”, vertelt Christine Vermylen van Argenta. “We onderzoeken de zaak nu verder in samenwerking met de leverancier van het toestel.” Schade aan het gebouw was er niet, de automaat raakte wel beschadigd. “Deze werd dus afgesloten”, klink het nog.

De politie van Heist-op-den-Berg onderzoekt de feiten verder. Ook de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket werd al ingelicht. “Voorlopig is het nog niet helemaal duidelijk of het om een plofkraak of mislukte plofkraak gaat maar daar lijkt het wel op”, luidt het bij parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Vorig jaar vonden in ons land 22 plofkraken plaats. In november 2018 sloegen gangsters ook toe in Leest bij Mechelen. Toen lieten de daders de bankautomaat wél ontploffen maar werd er net zoals nu geen buit gemaakt. Of er een link is met de andere plofkraken op Argentafilalen is nog niet bekend en maakt deel uit van verder onderzoek.