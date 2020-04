Politie moet nachtwinkel sluiten Tim Van Der Zeypen Antoon Verbeeck

06 april 2020

17u45 0 Heist-Op-Den-Berg De politie van Heist-op-den-Berg heeft afgelopen weekend een nachtwinkel moeten sluiten. De winkel hield zich niet aan de opgelegde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Sinds het begin van de maatregelen, moest de politie al veertigtal proces-verbalen opstellen.

Ook afgelopen weekend hield de politie van Heist-op-den-Berg een extra oogje in het zeil en controleerde het of zijn inwoners de federale richtlijnen volgden. Zeker met het zomerse weer en het begin van de paasvakantie. Zo was er nog steeds een samenscholingsverbod en moesten niet essentiële verplaatsingen worden uitgesteld. Daar waar nodig grepen de politie-inspecteurs in.

Zo werd er op de Liersesteenweg een controle-actie gehouden en volgde er zelfs een achtervolging waarbij later een drugsdealer werd gevat. De 48-jarige man vervoerde zo’n duizendtal kleine cannabisplantjes. Hij werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Verder sloot het dus ook een nachtwinkel en stelde het nog enkele andere proces-verbalen op.

Sinds het begin van de controles op het naleven de maatregelen werden er in Heist-op-den-Berg al veertig processen-verbaal opgesteld. “Al zien we liever nul overtredingen, de cijfers in onze gemeente vallen mee en onze inwoners houden zich blijkbaar goed aan de maatregelen”, luidt het bij de politiezone. Ook de komende dagen en weken zal de politie blijven controleren en indien nodig een pv opstellen.